Whatsapp'a otomatik engelleme özelliği geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Whatsapp'a otomatik engelleme özelliği geldi

Whatsapp kullanıcıların uygulama içi konforunu artırmak için bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma servislerinden olan Whatsapp, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu yeniliklerin sonuncusu ise bilinmeyen kullanıcı ve hesaplardan gelen mesajların otomatik olarak engellenmesi.

Whatsapp Beta kullanıcıları üzerinde yakın zamanda güvenliği daha da artırmak için yeni bire adım üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle son zamanlarda birçok dolandırıcı ve kötü niyetli insanlar, nereden edindikleri meçhul olan numaralarımızı bularak yeri geldiğinde bizleri son derece rahatsız eden bir takım mesajlar göndermeye başlamışlardı.

Sosyal medyada da bu konu üzerine çokça şikayet gelmeye başlayınca Whatsapp bu duruma bir el atmaya karar verdi. Uygulama yöneticileri şimdilerde bir güvenlik çalışması içerisindeler ve beta sürümde başarılı olursa bundan sonra bilinmeyen veya spam olabilecek numaralardan gelecek olan mesajlar doğrudan engellenebilecek.

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