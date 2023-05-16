WhatsApp'a sohbet kilidi özelliği geliyor. Bütün cihazlarda kullanıma sunulacak

Akıllı telefon kullanıcılarının önem verdiği en büyük etkenlerden biri de gizlilik ve güvenliktir. WhatsApp da bu konu hakkında çalışmalar yaptı ve uygulamaya 'sohbet kilidi' özelliği' getirdi. Peki WhatsApp kilidi özelliği nasıl çalışır? İşte cevabı...

WhatsApp'a sohbet kilidi özelliği geliyor. Bütün cihazlarda kullanıma sunulacak

Editör: Özlem KIRAL

WhatsApp güvenlik önlemleri artırmaya başladı. Meta tarafından duyurulan yeni güncelleme ise Chat Lock özelliği yani sohbeti kilitleme özelliği uygulamaya yüklendi. Artık WhatsApp kullanıcıları, belirli sohbetleri şifre veya biyometrik kimlik doğrulaması ile kilitleyebilme özelliğine sahip olacak.

Uçtan uca şifreleme desteğiyle bilinen WhatsApp, cihaza fiziksel erişimi olan birinin mesajları okumasını engelleme özelliğine sahip değildi. Uygulamaya yeni getirilen özellik sayesinde uygulama açıkken bile sohbetleri koruma sağlanacak.

BİYOMETRİK, ŞİFRE YADA KİMLİK KORUMASIYLA SAKLANACAK

Meta’nın açıklamasına göre, Chat Lock etkinleştirilirse sohbetler parola veya biyometrik korumalı bir klasörde saklanacak. Bu konuşmalardan gelen bildirimler ise gönderenin adını veya mesaj içeriğini görüntülemeyecek.

Meta, Chat Lock’un WhatsApp’ta gizliliği artırma çabalarının sadece başlangıcı olduğunu belirtti. Önümüzdeki aylarda şirket, oturum açılmış farklı cihazlar için kilitleme dahil olmak üzere birtakım yeni özellikler sunmak istediğini duyurdu.

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