WhatsApp’a yeni özellik geliyor. Artık QR koda ihtiyaç yok

Shiftdete’de yer alan bilgilere göre, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni özellikler gelmeye devam ediyor.

Şirketin daha kolay bağlanabilmeyi mümkün kılacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp kullanabilmek için şu anda tek yöntem, telefondan QR kod okutarak hesaba giriş yapmak.

WhatsApp, telefon numarası ve bir şifre ile Web servisine giriş yapma özelliğini test ediyor. Şimdilik Android‘deki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu özellik, QR kod kullanımını ortadan kaldırıyor.

Aktarılanlara göre kullanıcılar, WhatsApp Web üzerinden “Telefon Numarasıyla Bağlan” seçeneğine tıklayarak bu özelliği kullanabilirler. Gösterilen kod telefon üzerinden girildiğinde, web üzerinden erişim sağlanacak. Böylelikle QR kodsuz şekilde, sadece bir telefon numarası ile giriş yapmak mümkün olacak.

WhatsApp’ın Telefon Numarasıyla Bağlanma özelliğini kullanabilmek için beta kullanıcısı olmanız gerekiyor.