WhatsApp'a yeni özellik! Otomatik engellenecek

En popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelecek yeni özellik ile dolandırıcılar artık kolay kolay ulaşamayacak.

Şirket, Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir detaya göre, WhatsApp, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajları engelleme özelliği geliştiriyor.

MESAJLAR OTOMATİK OLARAK ENGELLENECEK

Şu anda test aşamasında olan özellik sadece beta sürümünde test kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Kararın ardından herkes bu özelliği kullanabilecek.

Bu özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

SAHTE MESAJLARA SON VEREN ÖZELLİK

Kullanıcılar özellik kullanıma sunulduğunda uygulamanın ayarlar kısmındaki gelişmiş gizlilik seçenekleri altında yer alan "yeni bilinmeyen hesap mesajlarını engelle" seçeneğini etkinleştirerek, dolandırıcılardan gelen sahte mesajlardan tamamen kurtulmuş olacak.