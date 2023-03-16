WhatsAPP'ta sesli durum atma özelliği Apple telefonlara geldi. iOS güncellemesinde görüldü

WABetaInfo tarafından yeni bir özellik keşfedildi. Özeliğe göre artık WhatsApp kullanıcıları 'durum' üzerinden ses kaydı gönderebilecek.

Sesli durum notunu kaydedebilmek için Durum sekmesine gidip kalem işaretine dokunun ve mikrofon simgesini basılı tutarak mesajınızı kaydedin. Mesaj 30 saniyeden uzun olmayacak. Bu sesli durum bildirimleri mesaj olarak da iletilebilecek.

WHATSAPP KULLANICILARI DURUM ÜZERİNDEN SES KAYDINI DİNLEYEBİLECEK

Bu sesli notları sadece gizlilik özelliklerinden onay verdiğiniz WhatsApp kullanıcıları dinleyebilecek. Bu sesli durum mesajları uçtan uca şifrelenmiş olacak.