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WhatsApp'ta konuşulan kişinin profil fotoğrafı görülecek. Ortalık çok karışacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a ilginç bir güncelleme yapıldı. Bu güncellemeyle birlikte artık kişilerin kimlerle görüştüğü 'profil fotoğrafı' deşifresiyle ortaya çıkacak.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:38
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WhatsApp'ta bir kişinin kiminle mesajlaştığı artık gözükecek

WhatsApp'ta konuşulan kişinin profil fotoğrafı görülecek. Ortalık çok karışacak
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WhatsApp’a herhangi bir mesaj geldiğinde bildirim panelinde iletiyi yollayan kişinin profil fotoğrafı artık görünür oldu. Bu mesajlaşılan kişiyi gizlemek için ismi dışında herhangi bir isimle kaydetmek durumunda bile kiminle mesajlaşıldığı ortaya çıkacak.

GİZLİ GİZLİ MESAJLAŞMAK TARİH OLUYOR

Kiminle mesajlaştığını gizlemek isteyen kullanıcılar, kişiyi ismiyle kaydetmemek dışında karşıdaki kişinin profil fotoğrafını da gizlemek zorunda kalacak. Bu durumun da uygulama tarafından mümkün kılınmadığı biliniyor.

Güncelleme kapsamında artık bir kişi x kişisiyle konuşuyorsa sohbet içerisinde üçüncü bir kişi mesaj atmak istediği kişinin ve x kişisinin o an konuşmakta olduğunu görebilecek.

Ayrıca karşıdaki WhatsApp kullanıcısının isim ve soy ismi bölümüne de kimlikteki ya da herkes tarafından bilinen takma adınını gizlilik sağlamak istiyorsa yazmaması gerekecek.

WHATSAPP'TA KİMİNLE MESAJLAŞTIĞINIZ GÖZÜKECEK

Tüm bunlar dışında WhatsApp’ta henüz karşıdaki kişinin profil fotoğrafını gizlemek için herhangi bir özellik bulunmuyor. Fakat WhatsApp kullanıcıları, profil fotoğrafının kimler tarafından görebileceğini kontrol edebiliyor.

WhatsApp’tan yuva yıkacak bir diğer özellik ise gruplarla ilgili oldu. Kısa süre önce gelen bu yeniliğe göre WhatsApp gruplarında iOS, Android ya da masaüstü sürüm fark etmeksizin mesaj yollayan kişilerin profil fotoğrafı görünmektedir.

Bu durumda herrhangi bir grup içi mesajlaşmada da karşılıklı konuşmalar arasında WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğrafı sayesinde kim olduğu seçilebiliyor.

Anlık haberleşme platformu, bu özelliği daha çok yanlış gruba mesaj gönderen ya da grupları karıştıran kişiler için kullanıma sundu.

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