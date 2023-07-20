WhatsApp’ta büyük açık. Hesabınız silinebilir

WhatsApp hesabını devre dışı bırakmanın basit bir yolu ortaya çıkarken bunun güvenlik açısından tehlike olduğu anlaşıldı.

WhatsApp’ta büyük açık. Hesabınız silinebilir

Editör: Osmancan Erok

Siber güvenlik uzmanı Jake Moore, WhatsApp geliştiricilerine gönderilecek basit bir e-posta ile bir mesajlaşma hesabının devre dışı bırakılmasına sağlayan ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Moore güvenlik açığı olduğunu kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Moore, WhatsApp desteğine gönderilen bir e-posta ile herhangi bir WhatsApp hesabının devre dışı bırakılabileceğini söyledi.

HESABINIZ SİLİNEBİLİR

Hesabın devre dışı bırakılması tamamen silinmesi anlamına gelmiyor ve profil ve yazışmalar 30 gün boyunca WhatsApp sunucularında saklanıyor.

WhatsApp hesabına yeniden erişim sağlamak için kullanıcının uygulamayı başlatması ve telefon numarasını girmesi gerekiyor. Ancak kullanıcı bu süre içinde hesabına giriş yapmazsa, hesap kalıcı olarak silinir.

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