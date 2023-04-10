WhatsApp’a müthiş özellik geliyor. Kişileri eklemek daha kolay olacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp kişileri eklemeyi kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan kişi eklemesine veya bilgilerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı.

Özellik şu anda sadece Beta kullanıcılarına sunuldu. Gelecek özellik sayesinde WhatsApp'tan ayrılmadan kişi listelerine veya Google hesaplarına kolayca yeni kişiler eklenebilecek.

Bu özelliği kullanmak için WhatsApp içindeki kişiler listenizden Yeni kişi seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir ekran karşınıza çıkacaktır. Bu sekmeden yeni kişi ekleyebilirsiniz.