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WhatsApp’ta nöbetçi eczane dönemi. Sokak sokak gezmeye gerek kalmayacak

WhatsApp’la nöbetçi eczane bulmak artık daha kolay oluyor. İşte detaylar...

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:58
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WhatsApp’ta nöbetçi eczane dönemi

WhatsApp’ta nöbetçi eczane dönemi. Sokak sokak gezmeye gerek kalmayacak
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Nöbetçi eczane bulmak zaman zaman işkenceye dönüşebilir. Ancak geliştirici Erdinç Cürebal ve arkadaşları, nöbetçi eczane arama derdinden kolayca kurtulmanızı sağlayan bir sistem geliştirdi.

Megabayt sitesinde yer alan bilgilere göre, Bunun için Türk Eczacılar Birliği tarafından geliştirilen bir uygulama var olsa da, bugün buna daha kolay erişilebilir bir alternatif paylaşıldı.

WHATSAPP YOLUYLA ÖĞRENME

Erdinç Cürebal ve arkadaşları, en yakınınızdaki eczaneyi WhatsApp üzerinden öğrenmenizi sağlayacak bir sistem geliştirdi.

WhatsApp’ın kendi sunduğu geliştirici imkânlarından faydalanan ekip, bir bot oluşturdu.

EN YAKININIZDAKİ ECZANEYİ ÖĞRENMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER:

Bu bağlantıya tıklayarak ‘Eczanem’ ile WhatsApp sohbet penceresini açın.

‘Merhaba’ mesajı gönderin.

Mevcut konumunuzu gönderin.

Yakınınızdaki 3 eczane ve iletişim bilgileri size mesaj olarak gönderilecektir.

DİKKAT

Ancak bir uyarıda geldi. Geliştirilen WhatsApp botu, kullananlar için önemli bir kolaylık sağlıyor olsa da söz konusu botu kullandığınızda telefon numaranızı ve anlık konumunuzu 3. parti kişilerle paylaşılıyor. Bu nedenle uygulamayı kullanırken olası bir veri ihlali söz konusu olması halinde konum ve telefon numarası gibi kritik kişisel bilgiler çalınabilir.

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