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WhatsApp’ta bilinmeyen numaralara çözüm bulundu. Rehberi şişirme dönemi bitiyor

WhatsApp Android kullanıcıları için yeni bir özellik denediğini duyurdu. Bu özellik kapsamında rehbere kayıtlı olmayan numaralardan gelen mesajı kimin yolladığı önce isim sonra numara gözükerek anlaşılacak.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:07
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WhatsApp'ta numarası kaydedilmemiş kişilerin adı numarasından önce yazacak

WhatsApp’ta bilinmeyen numaralara çözüm bulundu. Rehberi şişirme dönemi bitiyor
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp şu anda rehbere kayıtlı olmayan kişiyi sohbetlerde ilk olarak numaraları sonrasında ise isim soyisimi şeklinde gösteriyor. Üstelik numara kalın puntolarla isim soyisim ise ince puntolarla görülüyor. WhatsApp 2.22.25.10 güncellemesiyle bu durumu tam tersine çevirecek.

ShiftDelete.net’ten aktarılan bilgilere göre; eğer numara rehbere kayıtlı değilse mesajı gönderen kişinin ilk önce WhatsApp adı daha sonra da numarası yer alacak. WhatsApp kullanıcıları, bu sayede numarayı rehbere kaydetmediği kişinin mesajını kim tarafından geldiğimi daha kısa sürede anlayacak. Yani artık WhatsApp üzerinde numara yerine kullanıcı adı için öncelik verilecek.

YENİ ÖZELLİĞE AİT EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

WhatsApp’ın bu yeniliği özellikle grup sohbetlerinde kullanışlı olarak görüyor.

WhatsApp’ın katılımcı sayısı 1024 kullanıcıya kadar yükseldi. Bu durumda ise yüksek katılımcıya sahip gruplarda mesajların kimler tarafından geldiğini anlamak oldukça zorlaşıyor.

Anlık haberleşme uygulaması, ek olarak geçtiğimiz günlerde yine grup sohbetlerinde profil fotoğrafını göstermeyi test etmeye başlamıştı. Günümüzde ise bu yenilik, birçok WhatsApp kullanıcısına geldi. Yine bu özellik de kalabalık gruplar için mesajın kim tarafından geldiğini kısa sürede anlamaya yarayacak.

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