WhatsApp'ta yeni bir dönem. Resimlere ve dosyalara yeni bir özellik geliyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Bugüne kadar WhatsApp içerisinde gönderilen medya içerikleri ve dosyalara kullanıcılar mesaj şeklinde başlık ekleyebiliyor ancak varsayılan açıklama kısmını ise sistem otomatik dolduruyordu. Şimdi bu kısım kullanıcıya bırakılıyor.

WhatsApp beta kodlarında ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcılara gönderdikleri dosyalara kendi açıklamalarını eklemelerini sağlıyor. Standart başlık mesajlarının aksine açıklama ayrı bir mesaj olarak geliyor ve dosya ile ilgili kısa bir açıklama içeriyor.

Açıklama özelliğinin avantajı ise her kullanıcıya ayrı bir başlık mesajı yazmak zorunda kalmaması. WhatsApp beta v2.23.8.22 Android sürümünde getirilen yeni özellik varsayılan olarak kullanıma açık. Yine daha önce gündeme gelen arka planda mesajlara erişmeye çalışan şüpheli yazılımları algılayabilme, yeni cihazda hesap açarken onay isteme ve sohbetlerin güvenli olup olmadığını QR kod ile görebilme şeklinde yenilikler de var.