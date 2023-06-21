WhatsApp'ta yeni dönem. Tek tuşla o dertten kurtulacaksınız

WhatsApp’ta kontrolü başlat seçildiğinde birden çok gizlilik katmanı açılacak.

WhatsApp'ta yeni dönem. Tek tuşla o dertten kurtulacaksınız

WhatsApp yeni gizlilik katmanı içeren özelliklerini duyurdu.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, bilinmeyen kullanıcıları sessize alma ve gizlilik ayarı kontrolü gibi özellikleri getiren platform, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan korunması için adım atıyor.

Bilinmeyen kullanıcılarla ilgili detayları da ekleyen platform, gizlilik ayarlarına girildiğinde bu ayarları açmasını sağlıyor.

TEK TUŞA BİRDEN FAZLA KONTROL

Gizlilik Ayarı Kontrolü, adım adım rehberlik sunuyor ve doğru koruma düzeyini seçmeyi sağlıyor. Kontrolü başlat seçildiğinde mesajların, aramaların ve kişisel bilgilerin güvenliğini artıran birden çok gizlilik katmanı yer alıyor.

Öte yandan mesajların gizliliğini korumak adına sürekli yeni özellikler geliyor. Örneğin daha önce Sohbet Kilidi, Kaybolan Mesajlar, Bir Kez Görüntülenen Mesajlar ve ekran görüntüsü almayı engelleyen özellikler devreye alınmıştı.

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