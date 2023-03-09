WhatsApp gruplardaki bilinmeyen numaralar kaldırıyor. İsimler gösterilecek

WABetaInfo’nun haberine göre WhatsAp gruplarında yer alan ve kayıtlı olmayan numaralar yerine hesabın sahibinin platforma kayıtlı olduğu isminin görüleceği ifade edildi. Gruplardaki kişilerin kim olduğunun daha kolay anlaşılacağı dolayısıyla da tasarımın daha anlaşılır olacağı belirtildi.

WhatsApp, kısa süre önce de gruplardaki kişilerin profil fotoğrafını gösteren bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde yine aynı şekilde gruplardaki kişilerin kimler olduğu daha çok belli oluyor. Ek olarak birden farklı grubu olan kişiler, yanlış tarafa mesaj göndermiyor.

WHATSAPP GRUPLARDA KİŞİ SAYISI 1000’İ GEÇTİ

WhatsApp’ın bu iki özelliği sunmasında en büyük nedenlerden biri, kullanıcıların grupları karıştırmaması ve güvenlik açısından daha iyi bir deneyim sunmak istemesi. Çünkü bir süre önce gelen güncelleme sayesinde WhatsApp gruplarındaki kişi sayısı, artık 1024 kişiye kadar ekleniyor.

Ayrıca kayıtlı olmayan grup üyelerinin isimlerinin görünmesi, telefon numarasını gizlemeyecek. WhatsApp kullanıcıları, kişilerin üzerine tıklayarak telefon numaralarını her zaman için görecek. WABetaInfo’ya göre yenilik, işletme hesapları için telefon numarasını maskeleyen bir özellik olacak.

Bu özellik şu anda iOS için WhatsApp 23.0.73 Beta sürümünde kullanıma sunuldu. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için belirsiz.

WhatsApp, ayrıca bilinmeyen numaraların engellenmesi için de bir özellik üzerinde duruyor. Bu özelliğe göre WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları kabul edecek ve sessize alacak. Fakat bu aramalar, arama geçmişinde ya da bildirimlerde görünmeye devam edecek.