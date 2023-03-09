9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp gruplardaki bilinmeyen numaralar kaldırıyor. İsimler gösterilecek

WhatsApp, gruplar için bilinmeyen numaralar yerine uygulamalarda isimlerin gösterileceği belirtildi. Kişilerin karışmayacağı daha düzenli bir tasarım oluşturulacak.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:01
Takip Et

WhatsApp'taki bilinmeyen numaralar kaldırıyor

WhatsApp gruplardaki bilinmeyen numaralar kaldırıyor. İsimler gösterilecek
+
Aa
-

WABetaInfo’nun haberine göre WhatsAp gruplarında yer alan ve kayıtlı olmayan numaralar yerine hesabın sahibinin platforma kayıtlı olduğu isminin görüleceği ifade edildi. Gruplardaki kişilerin kim olduğunun daha kolay anlaşılacağı dolayısıyla da tasarımın daha anlaşılır olacağı belirtildi.

WhatsApp, kısa süre önce de gruplardaki kişilerin profil fotoğrafını gösteren bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde yine aynı şekilde gruplardaki kişilerin kimler olduğu daha çok belli oluyor. Ek olarak birden farklı grubu olan kişiler, yanlış tarafa mesaj göndermiyor.

WHATSAPP GRUPLARDA KİŞİ SAYISI 1000’İ GEÇTİ

WhatsApp’ın bu iki özelliği sunmasında en büyük nedenlerden biri, kullanıcıların grupları karıştırmaması ve güvenlik açısından daha iyi bir deneyim sunmak istemesi. Çünkü bir süre önce gelen güncelleme sayesinde WhatsApp gruplarındaki kişi sayısı, artık 1024 kişiye kadar ekleniyor.

Ayrıca kayıtlı olmayan grup üyelerinin isimlerinin görünmesi, telefon numarasını gizlemeyecek. WhatsApp kullanıcıları, kişilerin üzerine tıklayarak telefon numaralarını her zaman için görecek. WABetaInfo’ya göre yenilik, işletme hesapları için telefon numarasını maskeleyen bir özellik olacak.

Bu özellik şu anda iOS için WhatsApp 23.0.73 Beta sürümünde kullanıma sunuldu. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şu an için belirsiz.

WhatsApp, ayrıca bilinmeyen numaraların engellenmesi için de bir özellik üzerinde duruyor. Bu özelliğe göre WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları kabul edecek ve sessize alacak. Fakat bu aramalar, arama geçmişinde ya da bildirimlerde görünmeye devam edecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
2
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
3
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
4
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Sözcü TV'de istifa depreminin nedeni belli oldu
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
5
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
6
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿RTÜK'ten Habertürk ve Flash Haber TV'ye ceza. Gerekçelerine kargalar bile güler
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
7
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Güvenlikçi genç işinden olma pahasına video çekip bu sözleri söyledi. Kardeşim kötü bir şey söyleme. İşinden olursun diye mesaj geldi
﻿Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu
﻿Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu
﻿Eski yönetici Kemal Zorlu TFF'yi eleştirdi. Federasyonlara tavsiyede bulundu
﻿İsrail’de sivil itaatsizlik günü gösterileri başladı
﻿İsrail’de sivil itaatsizlik günü gösterileri başladı
﻿İsrail’de sivil itaatsizlik günü gösterileri başladı
﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada çocuk görmek ne demek? Rüyada çocuk görmenin anlamı nedir?
﻿Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
﻿Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
﻿Richarlison'dan Conte'ye sert eleştiri. Milan maçında neden oynayamadığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.