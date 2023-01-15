WhatsApp'ta kişisel verilerin çalınmaması için yapılması gerekenler

WhatsApp, hesabının gizliliğini artırmak için iki adımlı doğrulama, yedeklemeler için uçtan uca şifreleme, son görülme ve çevrim içi durumunu kapatma gibi çeşitli özelliklere sahiptir. Kullanıcılar bireysel gizliliği için neler yapmalı?

İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

WhatsApp’ta gizliliği sağlamak için ilk olarak iki adımlı doğrulamayı etkinleştirme yapılmalıdır. Bunun için sağ üst köşedeki üç noktaya dokunulur, Hesap ayarları seçilir ve iki adımlı doğrulamaya gidilir.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME

Yedeklemeler için uçtan uca şifrelemeyi açmak gerekir. Bunun için WhatsApp ayarlarına gidilir, sohbetler seçilir, sohbet yedeklemesi açılır, uçtan uca şifreli yedekleme etkinleştirilir. Artık yedekleme şifrelemeli şekilde depolanır.

DURUMU GİZLİLİK AYARI

Son görülme ve çevrim içi durumunuzu gizleyerek güvenliğinizi artırabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ayarlarına gidin, gizliliği açın, “Kişisel bilgilerimi kimler görebilir” menüsü altında son görülme ve çevrim içi öğesi seçilir. Son görülmeyi gizlemek istendiğinde kişileri belirlenebilir ve herkese kapatılabilir.

PARMAK İZİ FACE ID

WhatsApp, kullanıcıların uygulamayı parmak izi veya Face ID gibi biyometri ile korumalarına da olanak tanıdı. Bu özelliği etkinleştirmek için Gizlilik’e giderek parmak iziyle kilidi açma işlemi etkinleştirilir. Uygulamanın ne kadar sürede kilitleneceğini de seçilebilir.

Hesap için uygulanacak bu özellikler, WhatsApp gizliliğinizi en üst noktaya çıkaracaktır. Bu konuda WhatsApp benzeri uygulamaları kullanmamak ve Windows ve macOS için resmi uygulamaları tercih etmek önerilir.