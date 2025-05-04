WhatsApp'tan bu mesajı alanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı

Son zamanlarda pek çok yurttaş, tanımadığı bir numaradan “Numaram değişti” şeklinde gelen mesajların tuzağına düşüyor. Dolandırıcılar, önce güven kazanıyor; daha sonra acil ödeme yapmaları gerektiği belirtilerek para talep ediliyor.

'TELEFONUM BOZULDU, YENİ NUMARAM' YALANIYLA KANDIRIYORLAR

Mesajlarda genellikle şu tür ifadeler yer alıyor: “Merhaba, telefonum bozuldu, bu benim yeni numaram.” Kendisini bir yakınınız gibi tanıtan kişi, örneğin “Kredi kartıma ulaşamıyorum, sen benim yerime faturayı öder misin?” ya da “Şu an hesaba erişemiyorum, IBAN gönderiyorum” gibi bahanelerle yardım istiyor.

Bu teknik, özellikle sosyal medya hesapları açık olan kişilerde daha etkili oluyor. Dolandırıcılar, kurbanın adını, arkadaş çevresini hatta son paylaştığı tatil fotoğraflarını bile mesajlarda kullanarak güven kazanıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzman kişiler, bu şekilde gönderilen mesajlara karşı temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Tanımadığınız bir numaradan mesaj aldığınızda, mesajın sahibi olduğunu iddia eden kişiyi eski ve kayıtlı numarasından arayarak durumu doğrulamanız öneriliyor.