WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere güzel haber. Kalite kaybı sona eriyor

WhatsApp'tan fotoğraf gönderirken kalitesi düşüyor diye farklı yollar arayan kullanıcıları sevindirecek güncelleme sonunda geldi.

WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere güzel haber. Kalite kaybı sona eriyor

Editör: Ersoy ÖZDEM

WhatsApp aracılığıyla yüksek kaliteli görüntü paylaşmak mümkün hale geliyor. Popüler mesajlaşma uyuglamasının hem Android hem de iOS için yayınlanan beta sürümlerine HD kalitesinde fotoğraf gönderilmesine olanak tanıyan yeni bir özellik dahil edildi.

WABetaInfo'nun yaptığı bir paylaşımda güncelemenin nasıl olacağı ve ekran görüntüsü de paylaşıldı. Şu ifadelerle tanıttılar:

"Aşağıdaki görüntüden de anlaşılacağı görebileceğiniz gibi, fotoğraf gönderirken daha iyi bir kalite seçmek mümkün oluyor. Seçenek yalnızca büyük boyutlu bir fotoğraf seçtiğinizde görünüyor.

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Bu, fotoğrafları orijinal kalitelerinde gönderebileceğiniz anlamına gelmiyor, çünkü bu seçenek görüntü boyutlarını koruyor, ancak görüntüye yine de hafif bir sıkıştırma uygulanıyor.
Ayrıca, herhangi bir fotoğraf için varsayılan seçenek her zaman "Standart kalite" olarak karşımıza çıkıyor. Bu, daha iyi bir kalitede yeni bir fotoğraf paylaşmak istediğiniz her sefer HD seçeneğini seçmeniz gerektiği anlamına geliyor.
"Yüksek kalite" seçeneğini seçerek bir fotoğraf gönderdiğinizde, bu fotoğraf yüksek kaliteli bir fotoğraf olarak işaretleniyor, böylece mesaj balonuna otomatik olarak yeni bir etiket ekleniyor. Bu etiket, alıcının, fotoğrafın, bu özellik kullanılarak gönderilen bir fotoğraf olduğunu anlamasına da yardımcı oluyor.
Bu özelliğin sohbetlerinizde paylaşılan görüntülerle sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor."

ÖZELLİK ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜKLENECEK

Kaynağa göre, HD fotoğraf gönderme özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en son sürümünü ve TestFlight uygulamasından iOS için WhatsApp beta'yı yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

Önümüzdeki haftalarda ise daha da fazla kişiye sunulması bekleniyor.

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