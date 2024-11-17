WhatsApp'tan gelen düğün davetiyelerine dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi

WhatsApp üzerinden gelen düğün davetiyeleri yaygınlaşırken bir dolandırıcılık haberi de buradan geldi.

Bilgisayar korsanları normal bir davetiye gibi görünen düğün davetiyeleri göndererek telefon üzerinde tam kontrol sağlamaya başladı.

Donanım Haber'in haberine göre düğün davetiyesiyle birlikte bir dosya eki (APK) gönderildiği ve bu dosya indirildiğinde telefona kötü amaçlı bir uygulama yüklendiği belirtildi.

Tüm verilerin ele geçirildiği bu APK ile kullanıcının telefonuna erişim sağlandığı aktarıldı.

Kötü amaçlı hazırlanmış düğün davetiyeleri genellikle büyük boyutlu ve bir dosya indirmeyi gerektirirken WhatsApp uygulamasının yöneticileri tüm kullanıcıları uyardı.

Gelen büyük boyutlu dosyaya tıklanıldığında verilerin ele geçirildiği ifade edildi ve kullanıcıların büyük çoğunluğunun bunun bir hackleme girişimi olduğunu anlamayacağına dikkat çekildi.