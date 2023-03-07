WhatsApp’tan gruplar için yeni özellik

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp, Süresi Dolan Gruplar adlı yeni bir özellik özellik geliştiriyor. Süresi Dolan Gruplar özelliğiyle kullanıcılar, o grup için bir son kullanma tarihi belirleyecek. Bu özellik sayesinde WhatsApp grup katılımcısının belirlediği tarihte grup kendi kendini imha edecek.

WhatsApp kullanıcıları, grupların silinmesi için bir gün içinde, bir hafta içinde ya da özel bir tarih gibi seçenekler arasından seçim yapacak. Fakat belirtmek gerekiyor bu seçilen tarih, yalnızca seçen grup katılımcısı tarafından geçerli olacak. Diğer grup katılımcıları, kendi için ayrı bir tarih seçebilecek.

Bu özellik, genel olarak herhangi bir etkinlik için ya da uzun süre boyunca kullanılmayan gruplar için geliştiriliyor. Yenilik sayesinden WhatsApp kullanıcıları, hesabındaki fazla ve artık kullanılmayan gruplardan ayrılabilecek.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki bu özellik şu anda iOS 23.5.0.70 için WhatsApp beta geliştirilme aşamasında yer alıyor. Kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.