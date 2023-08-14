WhatsApp'tan meraklı yakınları çıldırtacak özellik

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

WhatsApp, web sürümü için yeni bir özellik getireceğini duyurdu. Artık WhatsApp Web’in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde şifreleme özelliği aktif hale gelecek.

Bu özellik kısaca WhatsApp ekranı açılırken bir şifre girilmesini zorunlu hale getirecek. Şifre girilmediği takdirde ise ekran açılmayacak. Yeni özellik bir bilgisayarda WhatsApp’ını açık unutanların işine yarayacak.

Bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından test edilen özelliğe “Gizlilik” bölümünden ulaşılıyor. Bu bölüme girildiğinde kullanıcının karşısına “Ekran Kilidi” adlı bir seçenek çıkıyor. Seçeneğin aktifleştirilmesi durumunda şifre belirlenmelidir. Şifre belirlendikten sonra ise artık her WhatsApp Web sayfası açıldığında şifre girmek gerekecek.