WhatsApp’tan yeni özellik. Artık yapılamayacak

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu özellik, kişisel verilerin korunmasını kapsıyor.

Üzerinde çalışılan bu özellik, Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde keşfedildi.



Özelliğin ayarlar menüsünün gizlilik bölümünde yer alacağı belirtiliyor. Son Android sürümünde ekran görüntüsü almaya çalıştığınızda ekranın alt kısmında "uygulama kısıtlamaları nedeniyle" ekran görüntüsü alınamadığını belirten bir bildirim görünüyor.



WhatApp, yaklaşık beş sene önce kullanıcıların "başkalarının profil fotoğraflarını" kaydetmesine engel olan bir özelliği sunmuştu.



Ekran görüntüsü almanın doğrudan engellenmesi, WhatsApp'ın "kullanıcı gizliliği ve rızası kavramını" daha da güçlendirmesine olanak sağlamış olacak.

Ayrıca bu özellikle kullanıcıların fotoğraflarının dolandırıcılık, taklit veya taciz amacıyla kullanılmasını istemediğini kanıtlıyor.