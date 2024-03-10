Wi-Fi kullanıcı adı tutuklanmasına neden oldu

Kaynak: BBC
Wi-Fi kullanıcı adı tutuklanmasına neden oldu
Rusya’da yaşan bir üniversite öğrencisinin internet kullanıcı adını devlet karşıtı bir isim olarak belirlediği için tutuklandı.

BBC’de yer alan habere göre, geçtiğimiz Çarşamba günü Rusya’da Moskova Devlet Üniversitesinde öğrenci olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, kaldığı öğrenci yurdundaki internet (Wİ-Fİ) kullanıcı adını ‘Çok yaşa Ukrayna’ anlamına gelen ‘Slava Ukraini’ olarak belirlediği için gözaltına alındı.

Öğrenci, hakkında yapılan gerekli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi ve burada ‘Nazi sembolizmini ve aşırıcı örgütlerin sembollerini alenen göstermekten’ suçlu bulundu. Mahkeme tarafından verilen karar doğrultusunda genç öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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