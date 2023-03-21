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Android telefonlarda güvenlik açığı tespit edildi. Google ekibi uyardı. Bu ayarı kapatın

Google’ın Project Zero ekibi, Samsung ve Vivo cihazlarda bazı güvenlik açıkları tespit ettiğini duyurdu. Bazı özelliklerin kaldırılması gerektiği açıklandı. İşte o cihazların listesi...

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:49
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Wifi araması ile Android telefonlarda güvenlik açığı tespit edildi

Android telefonlarda güvenlik açığı tespit edildi. Google ekibi uyardı. Bu ayarı kapatın
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Kullanıcı bilgisini çalmak ve telefona erişmek için yüzlerce yöntem kullanan hackerlar şimdi ise yeni bir güvenlik açığı tespit etti.

Google Project ekibi Android telefonlarda tespit edilen bu açığa karşı acil uyarı yaptı. Sadece telefon numarasından ulaşılabilen bu açık, verileri tehlikeye sokuyor. 

ANDROİD TELEFONLARDA BU ÖZELLİĞİ HEMEN KAPATIN

Google’ın tespitlerine göre güvenlik açığından etkilenen cihazlar sırasıyla şöyle:

Samsung
S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 ve A04

Vivo
S16, S15, S6, X70, X60 ve X30 serisi

Google

Pixel 6 ve 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 ve 7 Pro

Exynos W920 yonga setini kullanan herhangi bir giyilebilir cihaz

Exynos Auto T5123 yonga setini kullanan tüm araçlar

WİFİ ARAMASI KAPATMA NASIL YAPILIR

İlk olarak telefon ayarlarınıza gidin
Ardından bağlantılara dokunun
Wifi çağrısını seçin
Özelliği kapatmak için kapatma anahtarına dokunun
Bazı telefonlarda Wifi aramasını hızlı ayarlar panelinden de devre dışı bırakabilirsiniz.
Bunun için de ekranın üstünden aşağı kaydırın
Kapatmak için Wifi arama simgesine dokunun

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