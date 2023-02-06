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Telefon çekmediğinden WiFi araması nasıl yapılır? Depremden sonra en çok aranan şey

Deprem gibi acil durumlarda çekmeyen telefonlar için aslında bir çözüm yolu bulunuyor. 'WiFi araması' adı verilen bu yöntemin Android ve iPhone cihazlar için adım adım anlatımı...

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:28
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WiFi araması nasıl yapılır

Telefon çekmediğinden WiFi araması nasıl yapılır? Depremden sonra en çok aranan şey
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WiFi ile arama özelliği, hücresel kapsama alanının çok dar olduğu veya hiç bulunmadığı yerlerde kullanılmaktadır.

VoWifi adı verilen ve HD ses kalitesiyle arama yapabilmesine ortam sağlayan bu özellikte SIM kartının ve telefonun 4.5G destekliyor olmasının gerektiği ifade edildi. Öte yandan bu özellik her telefonda aktif değil. Bu yüzden cihaz ayarlarından aktif etmek gerekebilir.

ANDROİD TELEFONDAN WİFİ ARAMASI NASIL YAPILIR?

Telefon uygulamasını açılır.

Diğer > Ayarlar‘a dokunulur.

Çağrılar‘a dokunulur.

Kablosuz çağrıya dokunulur. Bu seçenek görünmüyorsa operatör bu özelliği desteklemiyor anlamına gelir.

Bazı operatörlerde kapsama alanının dışındayken kablosuz çağrı özelliği kullanılabiliyor.

Operatör, kablosuz çağrı hizmeti sunmuyorsa bu işlevi bir IP üzerinden ses hizmeti aracılığıyla da kullanılabilir.

İPHONE İLE WİFİ ARAMASI NASIL YAPILIR?

WiFi ile Arama özelliğini açmak için

Ayarlar'dan Hücresel seçilir.

WiFi ile Arama‘ya gidilir.

Acil servisler için adres girilir.

WiFi ile Arama özelliği kullanılabiliyorsa Denetim Merkezi’ni görüntülerken durum çubuğunda “WiFi” ifadesi gösterilir.

Sonrasında, WiFi ile Arama kullanılır.

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mehmet
6.02.2023 12:33
Bir yerleri arayip durmasin! yirmi yili askin surede deprem ile ilgili hic bir onlem almamis kim ve veya kimler varsa ISTIFA etsin.  
 
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