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WiFi cihazını nerelere koyarsanız çekim gücü düşer

WiFi cihazlarının bazen interneti iletmediğini düşünerek şikayet ederiz ancak belki de sorun cihazı doğru yere koymamaktan kaynaklanıyor olabilir. Peki sinyal gücü nasıl artırılır? WiFi cihaza nerelere konulmamalıdır? İşte detaylar...

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:46
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WiFi sinyali nasıl artırılır

WiFi cihazını nerelere koyarsanız çekim gücü düşer
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Daily Mail'in haberine göre; WiFi cihazı yerden en az 150-200 cm yukarıda olmalı.

Mikrodalga fırın gibi parazit sinyaller yayma potansiyeline sahip cihazlar nedeniyle mutfak bu konuda kaçınılması gereken bir yer olarak tanımlandı. Bir diğer öneri ise cihazların metalden uzakta konumlandırılması diye açıklandı.

Ritter Communications, "Routerdan uzaklaştıkça sinyaliniz güç kaybeder, bu nedenle router Wi-Fi'yi en çok kullandığınız alanın yakınına yerleştirilmelidir. Örneğin, evinizin ikinci katındaki ofisinizde hiç çalışmıyorsanız, cihazınızı muhtemelen oraya yerleştirmemelisiniz. Yerden yüksek bir mesafeye yerleştirmek sinyalinizin menzilini artırır" dedi.

WİFİ SİNYALİ NASIL İYİLEŞTİRİLİR

-Mutfağa koymaktan kaçının
-Evin dolaplarının veya sıkışık alanlarının yakınına koymayın
-Uzmanlar sinyali bozabileceğini iddia ettiği için metalden uzak durun
-Evin en çok kullandığınız bir alanında merkezileştirin
-Yerden 150-200 santim yukarıda olsun
-Tuğla, kontrplak ve alçıpandan uzak, geniş ve açık bir alana yerleştirin.
-Sinyal güçlendirici ekleyin, teknolojiyi güncel tutun
-WiFi router için bir şifre koyun

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