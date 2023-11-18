Wilfried Zaha kadro dışı kaldı. Yaptığı ayıbı hocası açıkladı

Fildişi Milli Takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset Zaha'nın Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığını açıkladı.

Wilfried Zaha kadro dışı kaldı. Yaptığı ayıbı hocası açıkladı

Galatasaray’da forma giyen Wilfried Zaha'nın milli takıma alınmaması ile ilgili konuşan Fildişi Milli Takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset herkesi şaşkına uğrattı

Gasset’in açıklamaları şu şekilde:

"DUBAİ'DE İŞİ VARMIŞ"
“Wilfried Zaha ile ilgili olarak Galatasaray'dan oyuncunun müsait olmadığını ve ancak salı günü milli takıma gelebileceğini belirten bir e-posta aldım. Çünkü Dubai'de yapacak bir işi varmış.”

"ANLAŞILMAZ BULDUM"
“Bu e-postayı anlaşılmaz buldum. Telefonumu alıp onu arayıp Galatasaray'dan gelen bu e-postanın ne olduğunu sordum. Salı akşamı milli takımda olacağını söyledi.”

"GELME"
“Ona dedim ki Mümkün değil. Pazar akşamı oynayan oyuncular bile en geç Pazartesi akşamı gelmesi gerekiyor. Gelme.”

"TÜM OYUNCULAR AYNI SEVİYEDE"
“Disiplinsizliği sevmiyorum. Ve bu takımda onlara disiplin uyguluyorum çünkü tüm oyuncular aynı seviyede.”

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