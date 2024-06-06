Wilfried Zaha yolları ayırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wilfried Zaha yolları ayırdı

Wilfried Zaha'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Galatasaray ile bağlarını kopardı" yorumlarına neden oldu.

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla taraftarları şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde yedek kalması ve teknik direktör Okan Buruk’a yönelik sitemleriyle gündeme gelen Zaha, Instagram hesabından yaptığı belirsiz paylaşımla takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlara yol açtı.

Yol ayrımının bulunduğu bir görsel kullanan Wilfried Zaha ayrılık mesajını çok net olarak verdi.

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Zaha’nın, sakatlık sonrası formuna kavuştuğu ve gol atmaya başladığı bir dönemde beklenmedik bir şekilde yedek bırakılmasına ilişkin daha önce yaptığı ve sildiği paylaşım, taraftarlar arasında tartışma yaratmıştı. Zaha açıklamasında üstü kapalı olarak Okan Buruk'u eleştirmişti.

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Bir taraftarın kendisine yaptığı, "Yeni bir kulüp bul" yorumu sonrası adeta küplere binen Zaha şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni bir ligde ve tamamen yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım Ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeklerine bir bakalım mı? Yeterince uzun tuttum ama lütfen beni takip etmeyi bırakın. Teşekkür ederim"

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta forma terleten Wilfried Zaha 10 kez gol sevinci yaşarken 5 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

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