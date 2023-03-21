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Reims Teknik Direktörü Will Still isyan etti

Reims'de başarılı performans sergileyen ve son olarak Marsilya'ya yenilen Will Still, Football Manager oyunu hakkında çıkan iddialara sert yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:59
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Will Still'den flaş açıklamalar

Reims Teknik Direktörü Will Still isyan etti
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Ligue 1 takımlarından Reims’in başına geçtikten sonra başarılı bir grafik sergileyen Will Still, popüler futbol oyunu Football Manager oyunlarında yakaladığı başarının ardından teknik direktör olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.
30 yaşındaki genç teknik direktör, SKY Sports’a verdiği demeçte kendisinin FM oyuncusundan çok daha fazlası olduğunu belirtti.

"İNSANLAR BENİ OYUN OYNAYAN SİVİLCELİ BİR İNEK SANIYOR"
“İnsanlar benim Reims’te çalışmaya yeni başlayan ve tek bildiği bilgisayarında Football Manager oynamak olan sivilceli bir inek olduğumu düşünüyor ama aslında ben antrenörlüğü 10 yıldır yapıyorum. Biriktirdiğim ve biriktirmeye çalıştığım deneyimler beni bu noktaya getiren şey oldu. İnsanlar pro lisansım olmadığı için sadece bir FM oyuncusu olduğumu düşünüyor ama üniversitede futbol antrenörlüğü okudum. Futbolda şu an alabilme şansım olan en üst diplomaya sahibim"
 

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ
"Sadece bir FM oyuncusu olmamın eğlenceli ve göze çarpan bir hikaye olduğunun farkındayım ama insanların bunun arkasında yatan gerçeğin ne olduğunu bildiklerini de biliyorum. Geçmişte bazı çılgınca şeyler yaptım. 24 yaşında başantrenördüm ve aynı şeyi 28 yaşında Belçika’da da yaşadım. Şimdi 30 yaşındayım ve insanlar bunun çılgınca olduğunu düşünüyor. Bir İngiliz olarak Belçika’da İngiliz ortamında büyüdüm. İngiltere benim evim ve her zaman dönmek isterim"

"HAYALİM PREMİER LİG"
"Herhangi bir çocuğa ne yapmak istediğini sorsan Premier Lig’de futbolculuk ya da teknik direktörlük cevabını alırsınız ve benim durumum da onlardan farklı değildi. Herkes gibi büyüdüm ve aynı hayalleri kurdum. Bu hayallerimle yaşamaya devam edeceğim”

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