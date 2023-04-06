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Willian Arao özür diledi

Fenerbahçe'nin orta sahası Willian Arao, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Arao, Jesus sorusuna verdiği cevaptan dolayı "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 23:20
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Willian Arao'dan Kayserispor maçı sonrası flaş açıklamalar

Willian Arao özür diledi
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Wilian Arao, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"
Arao maç sonu açıklamasında kupada yarı finale yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyleyerek "Önemli bir maçtı, hedefimize ulaştık. İyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz, bir sonraki turda oynayacağımız rakibi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLERİM"
Lig yarışında avantaj kaybettikllerini ve Kayserispor maçında taraftarın tepkisiyle ilgili ise Arao şu sözleri kullandı: "Bizim için karmaşık bir maçtı. Beşiktaş maçında neler olduğunu anlayıp bir an önce düzeltmek istiyoruz. Lig henüz bitmedi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ama hala alınacak 27 puan var. Ligde daha çok şey olabilir. Ben, bana sorulan bir soruya cevap verdim. Bana, 'Jesus Brezilya'ya gelirse nasıl olur?' diye soruldu. 'Ben de giderse başarılı olur ama benim dileğim, onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız' dedim. Sözlerim yanlış anlaşıldıysa özür dilerim." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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