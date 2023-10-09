Wilma Elles 3. kez anne oldu. Bebeğinin adını açıkladı

Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti ise anneye verilmişti.

İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Elles, geçtiğimiz Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. 16 Aralık 2022'de hayatını birleştiren çiftin İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles’in çocukları da katılmıştı.

36 yaşındaki Alman oyuncu, geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vererek sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşan ünlü isim, bebeğinin cinsiyetini de açıklayarak; kız çocuk beklediklerini söylemişti.

KIZINI KUCAĞINA ALDI

Doğum için Amerika'ya giden Wilma Elles, 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dört gün önce kızını kucağına aldığını duyurdu.

Ailesi ve yeni doğan bebeğiyle çekilen pozlarını yayınlayan oyuncu, kızının adını da açıklayarak şu mesajı yazdı: Tiara Manolya, 5.10.2023. Rüyalar gerçekleştiğinde... Çok şükür.

Güzel oyuncunun bu gönderisine, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

