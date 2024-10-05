Wimbeldon’da büyuük skandal: Hırsızlık yaparken yakalandı

Yetkililer, stokların depolandığı depodan bazı ürünlerin çalındığını tespit etti. Bunun üzerine depoya konulan güvenlik kamerası yerleştirildi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde turnuvayı izlemeye gelen seçkin isimlere gurme yemekler hazırlayan şef Scott Judson’ın depodan çeşitli ürünleri çaldığı tespit edildi.

Judson, 14 Temmuz’da polis ekipleri tarafından tutuklandığında üzerinde çaldığı bazı eşyalar ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık yapan şefin üzerinden çıkan eşyaların toplam değerinin 849 sterlin (37 bin 973 lira) olduğu öğrenildi. Bulunan eşyalar turnuvanın yapıldığı All England Clup’a teslim edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Mahkemede yargılanan Hudson suçlamaları kabul ederek itiraf etti. Çalınan ürünler arasında şapka ve tişört gibi giysiler, soğutucu çantalar ve su şişeleri olduğu öğrenildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Judson’ın avukatı, müvekkilinin uzun saatler çalıştığı için üzerinde uyuşturucu bulundurduğunu iddia etti.

Mahkeme, Judson’a 12 aylık toplum hizmeti cezası, 40 saatlik ücretsiz çalışma, para cezası ve toplam 399 sterlin para cezası verdi.

Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Wimbeldon’da tek erkekler şampiyonluğunu finalde Novak Djokovic’e karşı kazanan Carlos Alcaraz aldı. Kadınlarda ise kupayı kaldıran isim ise Jasmine Paolini’yi finalde mağlup eden Barbora Krejčíková oldu.