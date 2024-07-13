Wimbledon şampiyonu Krejcikova'nın pozları nefes kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Wimbledon şampiyonu Krejcikova'nın pozları nefes kesti

Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Barbora Krejcikova'nın sosyal medya fotoğrafları ortaya çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon’da, tek kadınlar finali büyük bir heyecana sahne oldu.

31 numaralı seribaşı Çek tenisçi Barbora Krejcikova, 7 numaralı seribaşı İtalyan rakibi Jasmine Paolini’yi 2-1’lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer, Krejcikova’nın kariyerindeki ikinci grand slam şampiyonluğu oldu.

2021 yılında Fransa Açık’ta şampiyonluk yaşayan Krejcikova, bu yıl Wimbledon’da da zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Çek tenisçi, Fransa Açık’ta kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan ve büyük bir çıkış yakalayan Paolini’yi zorlu bir mücadelenin ardından mağlup etti.

Londra’da düzenlenen turnuvada mutlu sona ulaşan Krejcikova, Wimbledon’daki ilk şampiyonluğunu kazanmanın sevincini yaşadı.

Turnuvanın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı özel fotoğraflarla dikkat çeken Krejcikova, hayranlarının beğenisini topladı.

Çek yıldızın paylaştığı pozlar, kısa sürede büyük ilgi gördü ve nefesleri kesti.

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