Wimbledon'da dev final

Wimbledon tek erkeklerde yarı final maçları sona erdi.

Günün ilk maçında Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev'i 7-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.

İlk setin kazananı tie-break ile belirlendi ve Rus raket setlerde 1-0 öne geçti. Ancak dünya 3 numarası Alcaraz, ikinci ve üçüncü setlerde üstünlüğünü göstererek maçı 2-1'e getirdi. Son sette de servis kırarak başlayan İspanyol raket, baskılı oyununu sürdürerek maçı 3-1 kazandı.

Günün diğer maçında ise Novak Djokovic, Lorenzo Musetti'yi 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek finalde Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu ve bu yıl ilk kez bir turnuvada finale yükseldi.

Dünya 2 numarası maça etkili başlayarak 6-3'lük skorla setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette servis kırdırsa da mücadeleyi bırakmayan Djokovic durumu 2-0 yaptı. Son sette de Musetti'nin direncini kırarak maçı 3-0 kazandı.

Böylece sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelecek.

Geçen yıl yine finalde karşılaşan iki oyuncudan Alcaraz, 4 saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 3-2 yenerek kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanmıştı.

14 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde İspanyol raket, kariyerinde dördüncü kez bir Grand Slam turnuvasında şampiyonluk için mücadele edecek. Djokovic ise geçen yılın rövanşını almak ve turnuvada 8. kez şampiyon olarak Roger Federer'in Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekoruna ortak olmak için korta çıkacak.