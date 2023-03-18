Son Windows 11 güncellemesinde büyük tehlike. Yapan bin pişman

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Moment 2 kod adlı Windows 11 22H2 için KB5023706 güncellemesi, Görev Yöneticisi'ne bir arama çubuğu eklerken tabletler için optimize edilmiş görev çubuğu da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmeleri ve düzeltmeleri işletim sistemine getirdi. Ancak son Windows 11 güncellemesi mavi ekran dahil bir sürü hataya neden oluyor. Güncelleme sonrasında mavi ekran alanlar başta olmak üzere SSD ve bağlantı sorunları yaşayanlar da bulunuyor.

Bazı raporların SSD hızlarının yarı yarıya hatta daha fazla düştüğünü bildiriyor. Birden fazla kullanıcı, güncellemenin dizüstü bilgisayarlarının Adata XPG SX8200 Pro 1 TB SSD'sinin performansını düşürdüğünü söyledi;

Görünüşe göre problem Adata SSD'nin bu modeliyle sınırlı. Bir Reddit kullanıcısı, güncellemeyi yüklendikten sonra önyükleme sürelerinin iki kattan fazla artarak 31 saniyeye çıktığını ancak KB5023706'yı kaldırdıktan sonra normale döndüğünü söyledi.



Microsoft, etkilenen SSD hızlarının güncellemenin bilinen sorunlarından biri olduğunu söylüyor. Microsoft ilgili web sayfasında "Büyük, birden fazla gigabaytlık (GB) dosyaların kopyalanması Windows 11, sürüm 22H2'de beklenenden daha uzun sürebilir.” ifadelerini kullanıyor.