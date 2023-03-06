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Windows 11'de ekran nasıl daha parlak olur? İşte o özelliği aktif etmenin yolu

Windows 11'e gelecek güncelleme sayesinde monitörün daha parlak olacağı ifade ediliyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:20
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Windows 11'de ekran nasıl daha parlak olur

Windows 11'de ekran nasıl daha parlak olur? İşte o özelliği aktif etmenin yolu
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Microsoft, Auto Color Management özelliğini 2022 yılında Windows 11 için duyurmuş, standart dinamik aralıklı (SDR) ekranlara donanım destekli sistem düzeyi renk yönetimi getirdi ve böylece işletim sistemindeki her uygulamada doğru ve tutarlı renkler sağlandı.

TeknolojiOku.com'da yer alan bilgilere göre; Microsoft, özelliği genişletmeye hazırlanıyor ve ACM'yi desteklenen tüm monitörlere getirmeyi planladığını ifade etti.

ACM olmadan, Masaüstü Pencere Yöneticisi (DWM), uygulamaları yalnızca kanal başına 8 bit çıktı sağlamaya zorluyor, hatta daha yüksek renk derinliğine sahip monitörlerde bile bu durum pek fark yaratmıyor.

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Yeni Auto Color Management özelliği ile DWM, olası tıkanıklıkları ortadan kaldırmak için IEEE yarım hassasiyetli kayan nokta kullanarak tüm uygulamaların 10-16 bit hassasiyete erişebilmesini sağlar. ACM, dithering gibi farklı teknikler kullanarak, yalnızca 8-bit renk derinliğine sahip ekranlarda bile renk iyileştirmeleri sunacak.

Windows 11’e getirilen bu özelliğin temelinde yatan neden yeni işletim sisteminin daha fazla kullanıcıya kavuşturulmasından başka bir şey değil. Nitekim Windows 11’in bu konuda hala çok iyi bir çizgide olmadığı kesin olarak yorumlandı.

Son veri, Microsoft’un Windows 7 ve Windows 8.1 desteğini kesmesinden sonra, bu işletim sistemlerini terk eden kullanıcıların çok büyük bir kısmının Windows 11 yerine Windows 10’a terfi ettiğini ortaya koydu.

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