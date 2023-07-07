Windows 12'nin yayınlanacağı tarih ortaya çıktı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, yazılım devi Microsoft, 2024 sonbaharında yeni Windows 12 işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre Microsoft, Windows 12'yi ARM işlemciler için optimize ediyor. Şirket ayrıca yeni işletim sistemine "yapay zeka unsurları içeren derinlemesine entegre özellikler" eklemeyi planlıyor.

Kaynaklar, bu özelliklerin yeni olacağını ve Windows Copilot gibi halihazırda yayınlanmış projelerle ilgisi olmayacağını belirtiyorlar.

Diğer kaynaklar da daha önce Windows 12'nin yapay zekaya sahip olacağını bildirmişlerdi.

Önümüzdeki yılın sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan Windows 12 için 2025 yılında daha geniş bir dağıtım bekleniyor.