11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Bilgisayarımı başkası kullansın istemiyorum' diyenlere Windows'tan parmak izi güvenlik koruması

Bilgisayar kullanıcıları çoğu zaman kendi cihazının başkası tarafından kullanılmasını istemez. Bu doğrultuda bir şifre koyar ama şifreler çok çabuk kırılabilir. Bu sebeple cihazlara 'parmak izi' güncellemesi geliyor.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:09
Takip Et

Windows cihazlara parmak izi şifresi geliyor

'Bilgisayarımı başkası kullansın istemiyorum' diyenlere Windows'tan parmak izi güvenlik koruması
+
Aa
-

Evde ve işte bilgisayarların farklı kullanıcılar taraından kullanılmaması için Windows yeni bir güvenlik koruması oluşturuldu.

Özelliğin nasıl kullanılacağına dair de detaylar belli oldu. 'Parmak izi' kullanılarak nasıl güvenlik seviyesinin artırılacağı da adım adım gösterildi.

İŞTE O ADIMLAR

Google Play Store’dan Remote Fingerprint Unlock’u indirilir.
Windows bilgisayarda en son Windows parmak izi modülü indirilir ve kurulur.
Fingerprint uygulaması açılır ve tara sekmesine tıklanılır.
Tarama işlemini başlatıp ve sistemin kurulmak istendiği bilgisayar bulunur. Ve bilgisayar eklenir.
Bilgisayar uygulamaya ekledikten sonra hesaplar sekmesine gidilir. 'Hesap ekle' seçilir.
Kilidin uzaktan açılması için hesabın kullanıcı adını ve şifresi girilir.
Bilgisayarda kilidi açılmak istenen hesap ekledikten sonra, 'seçildi' işaretinin görünmesi için hesap adına dokunulur. 

ÖZELLİK NASIL DENENİR

Bilgisayar yeniden başlatılır kilit ekranını beklenir.
Kilit ekranında sistemin aktif olduğunu görünmüyorsa önceki adımlar tekrar edilir. 
Kilit ekranında sistem aktifse telefondan Fingerprint uygulamasını açılır.
Parmak izi taratılır.
Her şey doğru yapıldıysa kilit ekranı açılır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.