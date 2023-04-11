'Bilgisayarımı başkası kullansın istemiyorum' diyenlere Windows'tan parmak izi güvenlik koruması

Evde ve işte bilgisayarların farklı kullanıcılar taraından kullanılmaması için Windows yeni bir güvenlik koruması oluşturuldu.

Özelliğin nasıl kullanılacağına dair de detaylar belli oldu. 'Parmak izi' kullanılarak nasıl güvenlik seviyesinin artırılacağı da adım adım gösterildi.

İŞTE O ADIMLAR

Google Play Store’dan Remote Fingerprint Unlock’u indirilir.

Windows bilgisayarda en son Windows parmak izi modülü indirilir ve kurulur.

Fingerprint uygulaması açılır ve tara sekmesine tıklanılır.

Tarama işlemini başlatıp ve sistemin kurulmak istendiği bilgisayar bulunur. Ve bilgisayar eklenir.

Bilgisayar uygulamaya ekledikten sonra hesaplar sekmesine gidilir. 'Hesap ekle' seçilir.

Kilidin uzaktan açılması için hesabın kullanıcı adını ve şifresi girilir.

Bilgisayarda kilidi açılmak istenen hesap ekledikten sonra, 'seçildi' işaretinin görünmesi için hesap adına dokunulur.

ÖZELLİK NASIL DENENİR

Bilgisayar yeniden başlatılır kilit ekranını beklenir.

Kilit ekranında sistemin aktif olduğunu görünmüyorsa önceki adımlar tekrar edilir.

Kilit ekranında sistem aktifse telefondan Fingerprint uygulamasını açılır.

Parmak izi taratılır.

Her şey doğru yapıldıysa kilit ekranı açılır.