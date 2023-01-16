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Microsoft'un yeni nesil Windows planı ortaya çıktı

Microsoft'un yeni nesil Windows’u gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:34
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Windows gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak

Microsoft'un yeni nesil Windows planı ortaya çıktı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft baş ürün sorumlusu Panos Panay, AMD'nin CES'teki etkinliği sırasında Windows'un geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

YAPAY ZEKA

Panay, AMD'nin CES'teki açılış konuşmasında yapay zekanın Windows deneyimine entegrasyonundan bahsetti.

Panay’a göre yapay zeka işin içine daha fazla girdikçe işletim sisteminde yaptığımız her şey adeta yeniden icat edilecek.

YAPAY ZEKA WİNDOWS 12 İLE DEVREYE GİREBİLİR

Panay’ın söyledikleri Windows 12'nin ChatGPT gibi araçlardan yola çıkarak tasarlanan teknolojilerle tam anlamıyla bir yapay zeka güç merkezi olabileceğini gösteriyor.

Şirkete yakın kaynaklar, Windows 12'nin 2024 veya 2025'te piyasaya sürülmesinin öngörüldüğünü ve işletim sistemi üzerindeki çalışmaların Microsoft'ta kapalı kapılar ardında çoktan başladığını söyledi.

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