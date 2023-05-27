Windows güncellemesi bu işlevleri bozdu. Microsoft’tan uyarı geldi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft'un Windows 10 ve 11 işletim sistemleri için yayınladığı son güncelleme, dosya kopyalama ve kaydetme hatalarına neden oluyor.

Microsoft'un Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinin 32 bit sürümleri için yayınladığı güncellemeler, dosya kaydetme ve kopyalama işlevlerini bozdu.

Microsoft, sorunun farkında olduğunu ve düzeltmek için yakın bir zamanda yama yayınlayacağını açıkladı. O zamana kadar şirket, kullanıcılara çalışmayan komutları sonuç elde edene kadar birkaç kez tekrarlamalarını tavsiye ediyor.