Wirtz için kulüp rekoru kırılacak: Teklif edilen miktar belli oldu

İngiltere Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool, bu yaz döneminde takıma ciddi eklemeler yapmaya hazırlanıyor. Mohamed Salah’ın yaşının ilerlemesiyle takımı sırtlayacak yeni bir isim arayan İngiliz ekibi Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz’in transferini noktalamak üzere.

100 MİLYON EUROYU AŞACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz kulübü, Bayer Leverkusen'in gözde oyuncusu Florian Wirtz için bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu aşan bir teklif yaptı. Transferde bonservis bedelinin yanı sıra Alman ekibine oyuncu da gönderilmesi gündemde. Haberde, Liverpool ile Leverkusen'in görüşmelere devam ettiği ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

22 yaşında Alman on numaranın da, kulübüne sadece Liverpool'a transfer olmak istediğini ilettiği belirtildi. Wirtz, Bundesliga kulübünde bu sezon çıktığı 45 maçta 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

REKOR KIRILACAK

Liverpool, Wirtz’i kadrosuna katması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Liverpool’un en pahalı transferleri arasında 85 milyon Euro ile takımın tartışılan ismi Darwin Nunez yer alıyor. Bu ismi takım kaptanı Virgil van Dijk 84,65 milyon euro, Dominik Szoboszlai 70 milyon euro ve kaleci Alisson 62,5 milyon euro ile izliyor.