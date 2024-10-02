WNBA yarı finalleri nefes kesti

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WNBA yarı finalleri nefes kesti

Las Vegas Aces, New York Liberty karşısında 88-84 yenilerek elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Minnesota Lynx ise Connecticut Sun'ı yenerek yarı final serisinde durumu eşitledi.

WNBA yarı final serisinde New York Liberty'ye 88-84 yenilen son iki yılın şampiyonu Las Vegas Aces, elenmenin eşiğinde. Beş maçlık seride 0-2 geriye düşen bir takımın geri dönerek şampiyon olduğu bir örnek bulunmuyor. Ayrıca, savunan bir şampiyonun bu durumda olması da daha önce hiç yaşanmadı.

Bu seri, 2023 WNBA Finalleri’nin bir rövanşı niteliğinde. Aces, geçen yıl Liberty’yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak o finalden bu yana Las Vegas, New York karşısında üst üste beş maç kaybederek kulüp tarihinin aynı rakibe karşı en uzun mağlubiyet serisini yaşadı.

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MİNNESOTA LYNX VE CONNECTİCUT SUN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Bir diğer yarı final serisinde ise Minnesota Lynx, Target Center'da Connecticut Sun'a karşı 77-70 kazanarak seriyi eşitledi. WNBA tarihinde 2-0 öne geçen takımlar, beş maçlık serilerde 18 kez seriyi kazanmayı başardı. Yarı finallerin üçüncü maçları Cuma günü Las Vegas ve Connecticut’ta oynanacak.

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