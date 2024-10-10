WordPress ve WP Engine kavgası dinmek bilmiyor

Dünyanın en popüler web sitesi oluşturma ve barındırma teknolojilerinden biri olan WordPress, oldukça tartışmalı bir süreçten geçiyor. Tartışmanın temelinde, WordPress’in kurucusu ve Automattic CEO’su Matt Mullenweg ile WordPress üzerinde web siteleri barındıran WP Engine arasındaki anlaşmazlık yer alıyor.

WordPress, açık kaynaklı ve ücretsiz bir yazılım olarak, internetin yaklaşık %40’ını oluşturan web sitelerini güçlendiriyor. Kullanıcılar, kendi WordPress örneklerini barındırabilir ya da Automattic veya WP Engine gibi çözüm sağlayıcıları kullanarak hızlı bir kurulum yapabilir.

Eylül ayının ortalarında, Mullenweg, WP Engine’i “WordPress için bir kanser” olarak nitelendiren bir blog yazısı yayınladı. Mullenweg, WP Engine’in kullanıcıların her gönderinin revizyon geçmişini görme ve takip etme yeteneğini devre dışı bıraktığını eleştirdi. Bu özelliğin, kullanıcıların verilerini koruma sözünün “temelinde” olduğuna inandığını belirten Mullenweg, WP Engine’in bunu varsayılan olarak kapattığını ve bunun maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Mullenweg, ayrıca WP Engine’in yatırımcısı Silver Lake’i de eleştirerek, açık kaynak proje için yeterince katkıda bulunmadıklarını ve WP Engine’in “WP” markasını kullanarak müşterileri yanıltarak WordPress ile bağlantılı olduğu izlenimi yarattığını söyledi.

Hukuki Mücadele

WP Engine, Mullenweg ve Automattic’e yaptıkları açıklamaları geri çekmeleri için bir ihtarname gönderdi. Şirket, WordPress ticari markasını kullanmalarının adil kullanım kapsamında olduğunu belirtti. WP Engine, Mullenweg’in “WP Engine’e karşı yıkıcı bir yaklaşım” benimseyeceğini ve “WordPress markası için önemli bir gelir yüzdesi” ödemesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

Automattic, WP Engine’e karşı kendi ihtarnameyi gönderdi ve bunun WordPress ile WooCommerce marka kullanım kurallarını ihlal ettiğini belirtti. WordPress Vakfı, Ticari Marka Politika sayfasını güncelleyerek WP Engine’i eleştirdi ve barındırma hizmetinin kullanıcıları yanıltma konusunda suçlamalarda bulundu. Güncellenen sayfada, “'WP' kısaltması WordPress ticari markaları ile kapsanmıyor, ancak lütfen insanları yanıltacak bir şekilde kullanmayın” ifadesine yer verildi.

WP ENGİNE YASAĞI VE TİCARİ MARKA MÜCADELESİ

Mullenweg, WP Engine’in WordPress.org kaynaklarına erişimini yasakladı. Eklentiler ve temalar açık kaynak lisansı altında olsa da, WP Engine gibi sağlayıcıların bunları almak için bir hizmet çalıştırması gerektiği ve bunun açık kaynak lisansı kapsamında olmadığını açıkladı. Bu durum, birçok web sitesinin bozulmasına ve eklentilerini güncelleyememesine neden oldu. Ayrıca, bazı sitelerin güvenlik saldırılarına açık kalmasına yol açtı. Topluluk, küçük web sitelerinin çaresiz kalmasını eleştirdi.

WP Engine, Mullenweg’in WordPress üzerindeki kontrolünü kötüye kullandığını ve WP Engine müşterilerinin WordPress.org’a erişimini engellediğini savundu. Şirket, “Matt Mullenweg’in son derece sıradışı ve haksız eylemi, tüm WordPress ekosisteminin normal işleyişini etkiliyor” dedi. Eylül 27’de, WordPress.org yasaklamayı geçici olarak kaldırarak WP Engine’in kaynaklara erişmesine izin verdi.

Mullenweg, savaşın yalnızca ticari markalar üzerine olduğunu ve Automattic’in uzun zamandır bir ticari marka lisans anlaşması yapmak istediğini belirtti. Ancak WP Engine’in tek yanıtının kendilerini oyalamak olduğunu ifade etti.

Eylül 30’da, WP Engine, WordPress Vakfı ile doğrudan ilişkisi olmadığını belirtmek için web sitesinin alt kısmını güncelledi. Şirket, WordPress topluluğunun gururlu bir üyesi olduğunu ve WordPress ticari markasının WordPress Vakfı’na ait olduğunu vurguladı.

Şirket, “Essential WordPress”, “Core WordPress” ve “Enterprise WordPress” isimlerini “Essential”, “Core” ve “Enterprise” olarak değiştirdi. WP Engine, bu terimleri değiştirerek Automattic’in iddialarını geçersiz kılmayı amaçladığını açıkladı.

TOPLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

WordPress topluluğu ve diğer projeler, bu durumun kendilerine de olabileceğinden endişe ediyor ve Automattic’ten “WordPress” terimini nasıl ve nasıl kullanamayacaklarına dair net bir kılavuz talep ediyorlar. WordPress Vakfı, “Managed WordPress” ve “Hosted WordPress” ticari markalarını tescil ettirmek için başvurdu. Geliştiriciler, bu ticari markaların verilmesi durumunda kendilerine karşı kullanılabileceğinden korkuyor.

Open-source içerik yönetim sistemi Ghost’un kurucusu John O’Nolan, WordPress üzerindeki kontrolün tek bir kişide olmasının eleştirisini yaptı. “Web, daha bağımsız kuruluşlara ve daha fazla çeşitliliğe ihtiyaç duyuyor. Web’in %40’ı ve CMS pazarının %80’i tek bir birey tarafından kontrol edilmemelidir,” dedi.

Ekim 9’da, Ruby on Rails geliştirme çerçevesinin yaratıcısı David Heinemeier Hansson, Automattic’in WP Engine’den gelirlerinin %8’ini talep etmesinin açık kaynak yazılım ilkelerini ihlal ettiğini savundu. “Automattic tamamen sınırların dışına çıkmış durumda ve açık kaynak dünyasına olan potansiyel zarar, WordPress’in çok ötesine uzanıyor,” dedi.

Mullenweg, Ekim 9’da WordPress.org katkıcı girişine yeni bir onay kutusu ekledi ve kişilerin WP Engine ile hiçbir şekilde bağlantılı olmadıklarını doğrulamalarını istedi. Bu hareket, katkıcı topluluğu tarafından eleştirildi.

WP ENGİNE DAVA AÇTI VE AUTOMATTİC’TEN AYRILIŞLAR

Ekim 3’de, WP Engine, Automattic ve Mullenweg’e güç suistimali nedeniyle Kaliforniya’da dava açtı. Şirket, Automattic ve Mullenweg’in, WordPress açık kaynak projelerini sınırsız bir şekilde yönetme vaadlerini yerine getirmediklerini öne sürdü. WP Engine, bu iddiaları korumak için yola çıkmak zorunda olduklarını belirtti.

Dava, Mullenweg’in WP Engine CEO’su Heather Brunner’ı işe almayı düşündüğüne dair iddia edilen mesajları da içeriyor. Automattic ise davayı mesnetsiz olarak nitelendirdi. Ekim 3’te, Mullenweg’in yöneticiliğine katılmayan 159 Automattic çalışanı, tazminat paketi alarak şirketteki görevlerini bıraktı.

Ekim 8’de, WordPress, TikTok ABD’nin yönetim ve deneyim yöneticisi olan Mary Hubbard’ın yürütücü direktör olarak göreve başlayacağını duyurdu. Bu görev, 159 kişilik gruptan birinin ayrılmasının ardından boşalmıştı. Aynı gün, WP Engine’den bir mühendis, Automattic’e katılacağını açıkladı.