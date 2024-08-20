Worrall'ın yeni adresi netleşiyor

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Nottingham Forest oyuncusu Joe Worrall'ın yeni takımı netleşiyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Burnley, Joe Worrall'ı kadrosuna katmak istiyor. Championship ekibi, deneyimli stoper için Nottingham Forest ile resmi görüşmelere başladı.

İngiliz temsilcisi, transfer dönemi bitmeden oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcıyor.

27 yaşındaki Joe Worrall'ın da Burnley'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncu, 9 maçta 1 gol attı.

Oyuncunun piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

Worrall, Beşiktaş ile 1 Ziraat Türkiye Kupası kazanmıştı.

Beşiktaş ile kariyerinde de ilk kez kupa sevinci yaşamıştı.

Sağ ayağını kullanan Worrall'ın, kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.