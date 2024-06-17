Wout Weghorst çılgınlığı. Kapış kapış satıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Wout Weghorst fırtınası esiyor. Hollanda; ecel terleri döktüğü Polonya maçını bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'un golüyle kazanmayı başarmıştı.

Yıldız futbolcu, bu karşılaşmanın ardından Hollanda'da milli kahraman ilan edildi. Geçen sezonu Bundesliga ekbi Hoffenheim'da kiralık geçiren Wout Weghorst ligde 7 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'nda ise son dakikaların adamı olarak öne çıkıyor. Portakallar'ın her başı sıkıştığında sahne alan Wout Weghorst bu kez Polonya'yı avladı ve galibiyeti getirdi.

Pazartesi gününden itibaren Wout Weghorst'un 9 numaralı forması yok sattı. 123 Euro'ya satılan Wout Weghorst'un forması en çok satan ürün konumunda ve şu anda tamamen tükenmiş durumda.

Weghorst formalarının tekrar ne zaman satışa sunulacağı ise belirsiz.