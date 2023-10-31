Wout Weghorst Galatasaray'a. Flaş gelişme

A Spor'un haberine göre; Bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst için girişimlere başladı.Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya mücadele eden Galatasaray'ın gündemine bomba bir isim düştü.

Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporunu iletmesinin ardından çalışmalara başladı.

Ocak ayında az ama öz isimleri takıma kazandırmayı planlayan yönetimin, yapacağı hamlelerden maksimum katkı almayı planladığı kaydedildi.

Diğer taraftan Okan Buruk'un transfer için aklında 2-3 mevki olduğu belirtildi.

WOUT WEGHORST BOMBASI

Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ta 6 ay oynayan Wout Weghorst'u gündemine aldı. Hollandalı golcünün, sarı kırmızılı ekibe menajerler aracılığıyla teklif edildiği iddia edildi.

Weghorst'un da transfere sıcak baktığı, kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çok mutsuz olduğu ifade edilirken, Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

Hollandalı golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Weghorst'un, Hoffenheim ile kiralık sözleşmesini sonlandırması durumunda Cimbom'a imza atması bekleniyor.

Burnley'in ise Galatasaray'dan bir ücret talep etmeyeceği yazıldı.

Bu sezon Almanya'da 8 maça çıkan Weghorst, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Geçen sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıkan yıldız isim, 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.

Beşiktaş'tan Manchester United'a giden 1.97 boyundaki santrfor, kariyerinde Wolfsburg, AZ Alkmaar, Heracles Almelo, FC Emmen ve DETO gibi takımlarda da ter döktü.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.