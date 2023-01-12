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  • Weghorst'un sır gibi saklanan transferi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor

Weghorst'un sır gibi saklanan transferi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor

Beşiktaş’ın sezon başında Burnley’den kiraladığı ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Hollandalı forvet Wout Weghorst’un transfer bilmecesi sürüyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 00:50
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Wout Weghorst'un sır gibi saklanan transferi

Weghorst'un sır gibi saklanan transferi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Beşiktaş’ın sezon başından Premier Lig ekibi Burnley’den kiraladığı ve Süper Lig’de fırtına gibi esen Hollandalı forvet Wout Weghorst’un transfer bilmecesi sürüyor. Son olarak ligin 18. Haftasından Kasımpaşa ağlarını sarsan Hollandalı fotvetin adının İngiliz devi Manchester United’la anılması Beşiktaş camiasında şok etkisi yaptı. Weghorst’un Kasımpaşa maçında attığı golden sonra tribünleri selamlayıp “Bay bay” demesi ise ayrılığa kesin gözüyle bakılmasına neden oldu.

MENAJERİNİN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR

Öte yandan Yeniçağ’ın ulaştığı Weghorst’un menajeri Simon Cziommer ise olası transfere dair en ufak bir bilgi paylaşmayacağının net bir şekilde altını çizdi. Menajer Cizommer Weghorst’un durumuyla alakalı sorulan soruya “Oyuncularım hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyorum” ifadelerini kullanırken Beşiktaş’ın Burnley’den sözleşme fesih bedeli talep edip etmediği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.

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