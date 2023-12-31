WSJ: Gazze'deki yıkım 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da yaşananlara benziyor

Haberde, İsrail'in yaklaşık 29 bin bombardıman ve topçu atışı yaptığı, Gazze’deki evlerin yaklaşık yüzde 70'nin yıkıldığı ya da hasara uğradığı kaydedildi.

Haberde, saldırılar sonucu Bizans döneminden kalma kiliseler, tarihi camiler, elektrik ve su kaynakları, fabrikalar, okulların da telafisi mümkün olmayan hasarlar aldığına dikkati çekildi.

Gazze Şeridi'nde yer alan 36 hastanenin çoğunun kapandığı, sadece 8 sağlık merkezinin hala hasta kabul ettiği aktarıldı.

WSJ, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin (2,2 milyon) evlerini terk ettiğini, 21 binden fazla kişinin öldüğü hatırlatarak, Gazze Şeridi'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşanan yıkıma benzer bir duruma maruz kaldığını belirtti.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI ONLARCA YIL ALABİLİR

WSJ'ye konuşan, Kent Eyalet Üniversitesi’nden Yar. Doç. Dr. He Yin ise tarım alanlarının yüzde 20'sinin zarar gördüğünü ileri sürdü.

Haberde, Dünya Bankası’nın 12 Aralık'ta paylaştığı raporuna göre, İsrail'in saldırılarında sağlık tesislerinin yüzde 77'si, parklar, mahkemeler ve kütüphaneler gibi kamu binaları ve alanlarının yüzde 72'si, telekomünikasyon altyapısının yüzde 68'i ve kuzeydeki sanayi bölgesinin neredeyse tamamının yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD tarafından 2004 ile 2010 yılları arasında Irak'a 3 bin 678 bomba atıldığı kaydedilen haberde, Gazze'de ise yaklaşık 29 bin bomba atıldığına dikkat çekildi.

Gazze'nin maruz kaldığı saldırı ve yıkımların bilinenden fazla olduğu kaydedilen haberde, Londra'daki Kingston Üniversitesinden çatışma uzmanı Caroline Sandes'in "En iyi senaryoda (Gazze'nin inşası) onlarca yıl alabilir." ifadesine yer verildi.