WSL'de bu hafta öne çıkan maçlar

2024/25 WSL sezonunun ilk galibiyetini Arsenal, Leicester karşısında aldı. Ancak bu galibiyet, Leicester’ın direnişi karşısında oldukça zorlu geçti. Arsenal’ın Frida Maanum’un 55. dakikada attığı gol, maçtaki tek gol olarak kaydedildi. Bu gol, Leicester defansından Catherine Bott’un yaptığı hatalı geri pasın sonucunda geldi. Bott’un zayıf geri pasını Alessia Russo kaparak Maanum’a mükemmel bir asist yaptı ve Maanum, boş kaleye topu yolladı.

Maç boyunca Arsenal, topa sahip olma oranında baskın bir görüntü sergiledi. Fakat Leicester, defansif organizasyonu sayesinde Arsenal’ın ataklarını bozmada oldukça başarılı oldu. Leicester’ın da gol fırsatları oldu; Jutta Rantala’nın ilk yarıda direkten dönen şutu ve Janice Cayman ile Shana Chossenotte’un kaçırdığı net fırsatlar, Leicester’ın eşitliği sağlama çabasının örnekleri oldu. Arsenal bu galibiyetle puan sıralamasında dördüncü sıraya yükselirken, Leicester sekizinci sırada kaldı.

MANCHESTER CİTY’NİN YILDIZI KHADİJA SHAW

Manchester City, 2024/25 WSL sezonundaki ilk galibiyetini, Brighton karşısında Khadija Shaw’ın 45+1. dakikada attığı golle elde etti. Ancak City, maç boyunca daha fazla gol atma fırsatına sahipti. Lauren Hemp, ev sahibi ekip adına ilk yarıda en çok göz önünde olan oyuncuydu. Hemp’in sol kanattan yaptığı asiste, Kerstin Casparij’in koşu yaparak katılması ve Shaw’ın pozisyonda rahat bir şekilde topu ağlara göndermesiyle sonuçlandı.

City, toplamda 23 şut atmasına rağmen, son paslarda yetersiz kalması nedeniyle gol farkını açamadı. Teknik direktör Gareth Taylor, takımının bu kez bunu telafi ettiğini ve kayıplarının olmadığını düşünebilir.

EVERTON’UN MÜCADELESİ

Everton, geçen hafta Brighton karşısında aldığı 4-0’lık mağlubiyeti unutturmak adına Manchester United ile karşılaştı. Ancak, Grace Clinton’ın dördüncü dakikada attığı golle maça kötü bir başlangıç yaptılar. Justine Vanhaevermat’ın yaptığı kötü bir pas, Clinton’a pozisyon sağladı. Everton, Clinton’ın golüne karşılık vermek için çabaladı ancak İspanyol orta saha oyuncusu Inma Gabarro, Leah Galton ile yaşadığı mücadele sonrası sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Everton, savunmada direnç göstererek United’ın rahat bir şekilde oynamasını engellemeye çalıştı. Ancak geçen sezondan gelen dokuz gol sıkıntısına düşmemek için mücadele eden Everton, bu maçı bir dönüm noktası olarak görmek zorundaydı.

TOTTENHAM - ASTON VİLLA

Tottenham, Aston Villa ile oynadığı maçta Beth England’ın 95. dakikada attığı golle 2-2’lik beraberlik sağladı. Spurs, Eveliina Summanen’in penaltı golüyle öne geçti. Maçta ilerleyen dakikalarda Aston Villa, Adriana Leon’un şık bir golüyle eşitliği sağladı. Villa, Rachel Daly’nin derin bir ortasına karşılık vererek öne geçti. Ancak son dakikada Amanda Nilden’ın iyi çabası, England’a mükemmel bir fırsat sundu ve England, maçı eşitleyen golü kaydetti.

WEST HAM - LİVERPOOL

West Ham, bu sezon WSL’deki ilk puanını Riko Ueki’nin 85. dakikada attığı kafa golü ile Liverpool karşısında elde etti. Liverpool’un Olivia Smith’in 7. dakikada attığı muhteşem golüyle öne geçtiği maçta, West Ham’ın defansif zaafları gözlemlendi. Ancak Ueki’nin son dakikalarda yaptığı kafa vuruşu, ev sahibi ekibe bir puanı getirdi. Liverpool, bu maçı kazanma çabasını sürdürse de, West Ham kalecisi Kinga Szemik’in son dakikada yaptığı kurtarış, maçı berabere bitirdi.

Sonuç olarak, WSL’de bu hafta oldukça heyecanlı karşılaşmalara tanık olduk. Her takım, sezonun ilerleyen dönemlerinde daha fazla puan toplamak için mücadele edecek.