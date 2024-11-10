WTA'da şampiyonu Coco Gauff oldu: ABD'li raket tarihe geçti

Amerikalı tenisçi Coco Gauff, Zheng Qinwen karşısında bir set ve servis kırma dezavantajına rağmen geri dönerek WTA Finalleri’ni kazanmayı başardı. Üç saat süren bu nefes kesen maçta, Olimpiyat şampiyonu Zheng’i 3-6, 6-4, 7-6 (7-2) skorlarıyla mağlup eden Gauff, Suudi Arabistan’daki turnuvada zafer kazanan en genç oyuncu oldu. 20 yaşındaki Gauff, Maria Sharapova’dan bu yana turnuvayı kazanan en genç isim olurken, Serena Williams'tan sonra bu unvanı elde eden en genç Amerikalı tenisçi olarak tarihe geçti.

Gauff, kazandığı 4.8 milyon dolarlık ödülle kadınlar tenisinde rekor kırarken, turnuvanın Suudi Arabistan’da düzenlenen ilk profesyonel kadın tenis etkinliği olmasından ötürü de tarihe geçtiğini vurguladı. Turnuva öncesinde ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle endişeleri olduğunu belirten Gauff, maç sonrası "Umarım burada daha fazla turnuva düzenlenir" diyerek görüşlerini paylaştı.

Gauff, Riyad’da düzenlenen finalde dünyanın bir ve iki numaraları Aryna Sabalenka ve Iga Swiatek'i de eleyerek finale ulaşmıştı. Maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Gauff, ikinci sette yenilgiye rağmen oyunu dengeleyerek karar setine taşıdı. Üçüncü sette ise üç maç puanı kurtararak tie-break ile zaferi elde etti.

Zheng Qinwen'in Unutulmaz Sezonu

Bu yıl, Çinli tenisçi Zheng Qinwen için de büyük başarılarla dolu bir sezon oldu. Ocak ayında Avustralya Açık’ta ilk Grand Slam finaline çıkarak Sabalenka’ya karşı mağlup olan Zheng, Paris'te Çin’in ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Palermo Bayanlar Açık ve Pan Pasifik Açık’ta da zafere ulaşan Zheng, WTA Finalleri'ne ilk kez katılma hakkı kazandı. Turnuvada finale ulaşan en genç oyuncu olan Zheng, 2025 yılına dünya sıralamasında ilk beşte başlayacak.

Maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu maçı kaybetmek elbette üzücü ama gelecekteki adımlarım için bunu unutup ilerlemek daha iyi olacak" diyen Zheng, bir sonraki sezonun planlarını yapmaya başladı. WTA Finalleri, Suudi Arabistan’da kadın sporunun gelişiminde önemli bir adım olurken, Zheng ve Gauff gibi genç yeteneklerin varlığı turnuvaya ayrı bir heyecan kattı.

Riyad’da Çifte Zafer

Cumartesi günü, çiftlerde ikinci sırada yer alan Erin Routliffe ve Gabriela Dabrowski ikilisi, Amerikalı Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova’yı 7-5, 6-3 yenerek zafer kazandı. Bu sonuçla ikili, Wimbledon finalindeki yenilgilerinin rövanşını da almış oldu.