WTA'dan Vukov'a men kararı

WTA, dünyaca ünlü tenisçi Elena Rybakina'nın eski antrenörü Stefano Vukov'u davranışlarına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak men etti. 37 yaşındaki Hırvat antrenör, Rybakina’ya koçluk yaptığı dönemdeki tutumuyla ilgili eleştirilere maruz kalmıştı.

Rybakina, 2022 Wimbledon zaferinde Vukov ile çalışmış, ancak 2023 ABD Açık öncesinde yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz hafta antrenörünü yeniden ekibine dahil edeceğini açıklayan tenisçinin bu kararı, Vukov’a yönelik eleştirilerin ardından dikkat çekti.

Pam Shriver gibi tenis dünyasının önde gelen isimleri, Vukov'un Rybakina’ya olan yaklaşımını eleştirerek, oyuncuların saygıyla muamele görmesi gerektiğini savundu. Shriver, 2023 Avustralya Açık sırasında Rybakina’ya "her zaman saygılı bir koç bulması" çağrısında bulunmuştu.

WTA’nın açıklamasına göre, geçici men kararı Vukov’un WTA etkinliklerine akreditasyon almasını engelliyor. Bu durum, antrenörün yalnızca oyunculara açık alanlara erişimini sınırlandırıyor. Vukov ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Kimseye kötü bir muamelede bulunmadım" dedi.

Rybakina’nın bu süreçte Vukov ile çalışma kararını sürdürüp sürdürmeyeceği ise merak konusu.