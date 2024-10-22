WTT Montpellier 2024 başladı

2024 WTT Montpellier Şampiyonası, 22 Ekim'de başladı ve turnuvanın ilk turunda heyecan verici karşılaşmalar yaşanıyor. Özellikle Çinli sporcular arasında gerçekleşen derbi mücadelesi dikkat çekiyor. Shi Xunyao, Qian Tianyi ile karşılaşacak. Bu arada, Japon raket Tomokazu Harimoto, Uda Yukiya karşısında sürpriz bir yenilgi ihtimaline karşı dikkatli olmalı. Felix Lebrun da Simon Gauzy ile mücadele edecek.

Çekişmeli Maçlar Bekleniyor

Turnuvada Çin’in önde gelen olimpiyat sporcuları Wang Chuqin, Fan Zhendong, Ma Long gibi isimler yer almazken, Lin Shidong ve Wang Yidi tek erkekler ve kadınlar kategorisinde başı çekiyor. Bununla birlikte, Çinli sporcuların turnuvada ilerleyebilmesi için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek. İlk turda Shi Xunyao ve Qian Tianyi arasındaki derbiye ek olarak, Wang Yidi de Tian Zhixi ile karşılaşacak. Eğer Wang Yidi galip gelirse, ikinci turda başka bir Çin derbisi oynanacak.

Sürprizlere Açık Bir Turnuva

WTT şampiyonası, sürpriz sonuçların sıkça görülebildiği bir turnuva olarak biliniyor. Özellikle Tomokazu Harimoto ve Felix Lebrun gibi favori isimlerin, zorlu rakipleri karşısında dikkatli olmaları gerekecek. Turnuvanın ilk gününde ise Liang Jingkun ve Xiang Peng sahne alacak. Maçlar Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak.